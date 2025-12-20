Füllkrug in arrivo, Moretto annuncia: "Il Milan ha bloccato il tedesco, si chiude settimana prossima"

Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato è intervenuto così sul mercato rossonero. Il Milan ha ormai chiuso per Niclas Füllkrug. Queste le sue parole sul proprio canale Youtube:

"Il Milan è la squadra che si muovendo con maggiore forza e concretezza per regalare ad Allegri il primo acquisto invernale. Il nome lo sapete, è quello di Niclas Füllkrug, ormai vicino ai rossoneri. Un nome che Tare voleva portare al Milan quanto prima, per costi e caratteristiche, è quindi un nome del ds albanese. Una punta funzionale per il gioco di Allegri, un profilo che il Milan ha considerato ideale. Così, il Milan ha bloccato il tedesco, è ormai a un passo, con il West Ham si sta discutendo di un prestito con diritto di riscatto, trattativa in chiusura".