Il Milan prova l'affondo con il Partizan per Kostic: i dettagli

Oggi alle 17:20Calciomercato Milan
di Federico Calabrese

Non solo calcio giocato ma anche il calciomercato che si avvicina. Il Milan sta tentando l'affondo per Andrej Kostic, e ne parla questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Affondo con il Partizan per Kostic, un mini Vlahovic", questo il titolo a riguardo.

Secondo la rosea, la trattativa è avviata ma non ancora chiusa. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la prima offerta del Milan al Partizan tra i 5 e i 10 milioni di euro, con Milan Futuro come destinazione parziale. 