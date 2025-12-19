Il Milan prova l'affondo con il Partizan per Kostic: i dettagli
MilanNews.it
Non solo calcio giocato ma anche il calciomercato che si avvicina. Il Milan sta tentando l'affondo per Andrej Kostic, e ne parla questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Affondo con il Partizan per Kostic, un mini Vlahovic", questo il titolo a riguardo.
Secondo la rosea, la trattativa è avviata ma non ancora chiusa. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la prima offerta del Milan al Partizan tra i 5 e i 10 milioni di euro, con Milan Futuro come destinazione parziale.
La differenza tra Hojlund e Nkunku (ma non solo…). Trappola turnover, pagato dazio. L'onestà di Chivu. Con il Como in Australia per la gioia di Scaroni di Luca Serafini
