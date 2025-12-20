Futuro Thiago Silva: nelle ultime ore contatti col Porto

Il futuro di Thiago Silva sembrerebbe, purtroppo lontano dal tanto desiderato ritorno in rossonero. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, il difensore brasiliano sarebbe vicino a firmare col Porto, altra sua ex squadra.

Le sirene portoghesi suonano forte per Thiago Silva. Il Porto ha così pesantemente accelerato le operazioni, portandosi in una posizione di netto vantaggio e apparendo ormai vicinissimo alla chiusura dell'affare per il difensore brasiliano che ha appena lasciato il Fluminense. Il club lusitano (dove il 41enne era stato brevemente nel 2004-05) sembra intenzionato a bruciare la concorrenza per assicurarsi l'esperienza del centrale verdeoro.

MILAN, LA PROSSIMA PARTITA IN SERIE A:

Dopo l'eliminazione dalla Supercoppa Italiana, il Milan tornerà in campo domenica 28 dicembre alle 12:30 a San Siro contro l'Hellas Verona, nella sfida valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Lunga pausa forzata, dunque, per i rossoneri che tra la semifinale persa col Napoli e la gara di campionato vedranno passare ben 10 giorni totali. Uno è andato, ne mancano adesso 9, con il Natale di mezzo.

DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA

Data: Domenica 28 dicembre 2025

Ora: 12.30

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timivision

Web: MilanNews.it