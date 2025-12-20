Situazione Thiago Silva, Accomando: "Il no all'operazione è una scelta della dirigenza rossonera"

In merito alla situazione di Thiago Silva, in uscita dal Fluminense e in ottica Europa, il giornalista di SportMediaset Orazio Accomando scrive così sul proprio account "X": Ecco le sue considerazioni.

Accomando, capitolo Thiago Silva: "Il no all'operazione è una scelta della dirigenza rossonera. Allegri aveva dato apertura totale e anche il difensore brasiliano era favorevole all'eventuale ritorno. Intanto, fatta per Fullkrug: prestito con diritto di riscatto sui 15 milioni di euro".

MILAN, SI TORNA IN CAMPO SETTIMANA PROSSIMA

Dopo l'eliminazione dalla Supercoppa Italiana, il Milan tornerà in campo domenica 28 dicembre alle 12:30 a San Siro contro l'Hellas Verona, nella sfida valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Lunga pausa forzata, dunque, per i rossoneri che tra la semifinale persa col Napoli e la gara di campionato vedranno passare ben 10 giorni totali. Uno è andato, ne mancano adesso 9, con il Natale di mezzo.

DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA

Data: Domenica 28 dicembre 2025

Ora: 12.30

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timivision

Web: MilanNews.it