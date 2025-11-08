Parma, Cherubini a Sky: "Siamo una squadra giovane. Meritavamo qualche punto in più"
Nel pre-partita di Parma-Milan, Federico Cherubini, ad dei gialloblu, ha dichiarato a Sky: "Abbiamo cambiato tanto, una squadra giovane che sta facendo un campionato in crescendo - riporta parmalive.com -. Meritavamo qualche punto in più ma il fatto che la squadra lotti in ogni partita mi dà fiducia. Possiamo crescere".
Su Cuesta: "Nel confronto con i ragazzi è avvantaggiato nell'aspetto generazionale. Parte anche da un bagaglio di conoscenze importanti e questo gruppo l'ha accolto e lo segue. Non era scontato".
Sul percorso del tecnico: "Gli auguro un percorso importante, magari rimanendo a Parma per un po' più di tempo. L'anno scorso salvezza inaspettata e difficilissima, siamo ripartiti perdendo giocatori importanti e gli abbiamo dato una squadra nuova e con tanti giovani. Gli abbiamo anche un po' appesantito il percorso ma la squadra è in crescita. Sarà importante valutarlo quando avrà a disposizione tutta la squadra, cosa che al momento non è successa".
