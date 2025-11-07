Parma, Delprato: "Il Milan di Allegri non è solo Leao, il centrocampo è fortissimo"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Enrico Delprato, difensore del Parma, ha parlato così di Rafael Leao: "Uno così lo fermi soltanto giocando 'di squadra'. Se lo affronti uomo contro uomo, ha una velocità tale che ti scappa via quando vuole. Dovremo lavorare tutti assieme per limitarlo. Ma il Milan di Allegri non è mica soltanto Leao, ce ne sono altri.

Il centrocampo è fortissimo. Modric, naturalmente. Ma pure Fofana, Ricci, Loftus-Cheek. Gente che s’inserisce e che fa male in area di rigore. Grazie a questi giocatori Allegri è riuscito a dare un gioco armonioso, più piacevole probabilmente rispetto alle squadre che aveva allenato in precedenza. L’unica soluzione: tenere gli occhi aperti e non cadere nelle loro trappole".