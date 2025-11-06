Fiorentina beffata anche in Conference League: il Mainz vince al 95esimo
Non c'è pace per la Fiorentina in questo periodo. Dopo l'allontanamento di Pradé ed il recente esonero di Stefano Pioli la squadra Viola continua a perdere. Nel weekend è arrivata la sconfitta contro il Lecce in casa, questa sera invece c'è stata la rimonta del Mainz nel match di Conference League.
La Viola era andata in vantaggio nel primo tempo col gol di Sohm e ha avuto diverse occasioni per raddoppiare, con i tedeschi che prima pareggiano nella ripresa e poi ribaltano il risultato con un gol al minuto 95. 2-1 e ancora una sconfitta per i toscani.
