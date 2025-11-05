Parma, due infortunati verso la sfida contro il Milan
Verso la sfida del Tardini tra Parma e Milan, in programma sabato sera alle 20.45 il club crociato tramite un report sul proprio sito web, aggiorna così il tema infortunati:
In seguito agli infortuni rimediati in occasione della gara Parma-Bologna della scorsa domenica, Alessandro Circati e Nahuel Estevez sono stati sottoposti ad esami strumentali approfonditi, terminati nella mattinata di oggi.
Alessandro Circati ha riportato un’importante lesione capsulo legamentosa della caviglia destra, mentre Nauhel Estevez si è procurato una lesione di basso grado dei muscoli adduttori della coscia sinistra.
Le condizioni di entrambi i calciatori verranno monitorate quotidianamente e hanno già iniziato le terapie e l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.
IL PROGRAMMA DELLA PROSSIMA GIORNATA
VENERDÌ 7
ore 20.45, Pisa-Cremonese
SABATO 8
ore 15, Como-Cagliari
ore 15, Lecce-Hellas Verona
ore 18, Juventus-Torino
ore 20.45, Parma-Milan
DOMENICA 9
ore 12.30, Atalanta-Sassuolo
ore 15, Bologna-Napoli
ore 15, Genoa-Fiorentina
ore 18, Roma-Udinese
ore 20.45, Inter-Lazio
