Parma, due infortunati verso la sfida contro il Milan

© foto di www.imagephotoagency.it
di Niccolò Crespi

Verso la sfida del Tardini tra Parma e Milan, in programma sabato sera alle 20.45 il club crociato tramite un report sul proprio sito web, aggiorna così il tema infortunati:

In seguito agli infortuni rimediati in occasione della gara Parma-Bologna della scorsa domenica, Alessandro Circati e Nahuel Estevez sono stati sottoposti ad esami strumentali approfonditi, terminati nella mattinata di oggi.

Alessandro Circati ha riportato un’importante lesione capsulo legamentosa della caviglia destra, mentre Nauhel Estevez si è procurato una lesione di basso grado dei muscoli adduttori della coscia sinistra.

Le condizioni di entrambi i calciatori verranno monitorate quotidianamente e hanno già iniziato le terapie e l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.

