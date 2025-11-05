Qui Parma, brutte notizie per Circati: si teme un lungo stop per il difensore

Qui Parma, brutte notizie per Circati: si teme un lungo stop per il difensoreMilanNews.it
Oggi alle 01:00
di Federico Calabrese

Dopo la vittoria sulla Roma, nel prossimo turno di campionato il Milan affronterà il Parma. Il club ducale dovrà valutare le condizioni di Nahuel Estevez e Alessandro Circati, che oggi hanno fatto gli esami di rito e domani faranno ulteriori approfondimenti. Stando a quanto riporta TvParma non ci sono buone notizie, soprattutto per il difensore australiano, che potrebbe essere costretto a stare fuori circa due mesi per la rottura di un tendine. 