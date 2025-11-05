Qui Parma, brutte notizie per Circati: si teme un lungo stop per il difensore

Dopo la vittoria sulla Roma, nel prossimo turno di campionato il Milan affronterà il Parma. Il club ducale dovrà valutare le condizioni di Nahuel Estevez e Alessandro Circati, che oggi hanno fatto gli esami di rito e domani faranno ulteriori approfondimenti. Stando a quanto riporta TvParma non ci sono buone notizie, soprattutto per il difensore australiano, che potrebbe essere costretto a stare fuori circa due mesi per la rottura di un tendine.