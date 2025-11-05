Qui Parma, brutte notizie per Circati: si teme un lungo stop per il difensore
MilanNews.it
Dopo la vittoria sulla Roma, nel prossimo turno di campionato il Milan affronterà il Parma. Il club ducale dovrà valutare le condizioni di Nahuel Estevez e Alessandro Circati, che oggi hanno fatto gli esami di rito e domani faranno ulteriori approfondimenti. Stando a quanto riporta TvParma non ci sono buone notizie, soprattutto per il difensore australiano, che potrebbe essere costretto a stare fuori circa due mesi per la rottura di un tendine.
Pubblicità
L'Avversario
Roma, Svilar: "Peccato fare una prestazione così positiva qua in questo stadio ed uscire senza punti"
Le più lette
3 Serie A su DAZN: il 10° turno è il più visto di sempre. A spingere i numeri verso l'alto è stato Milan-Roma in chiaro
Primo Piano
San Siro, domani il rogito. Nuovo stadio: motivazioni, il confronto con altri top club europei e cosa prevede il progetto
Antonio VitielloLo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
Pietro MazzaraMaignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto spreco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com