Roma, Massara: "Il mio Milan? Ci sono stati molti cambiamenti nella squadra, qualche superstite c’è ancora e probabilmente sono i più forti"

vedi letture

Frederic Massara, DS dei giallorossi, ha parlato a DAZN prima di Milan-Roma. Le sue parole:

Un pensiero per la scomparsa di Galeoni:

“Permettetemi di avere un ricordo per mister Galeone, è stato un allenatore che ha saputo valorizzare al massimo tutti i giocatori che ha allenato e ha saputo poi ispirarli quando sono diventati allenatori. È una perdita per noi e per il calcio, volevo fare sincere condoglianze alla famiglia”

Su Milan-Roma:

“È un test certamente probante. Il Milan è forte, San Siro è un campo difficilissimo, dovremo fornire una prestazione di altissimo livello. Ci potrà dare indicazioni sul nostro momento e sul valore della nostra squadra”.

Anche oggi senza centravanti di peso:

“Sono delle soluzioni che il mister sta provando e cercando in base all’avversario. Ci è mancata un po’ di prolificità ma nelle ultime partite sono arrivate tante occasioni e Dovbyk è tornato al gol. Ci sono i presupposti per migliorare sotto questo aspetto”.

È emozionato nel tornare a San Siro? Vede qualche similitudine tra il Milan che ha vinto lo Scudetto e questa Roma?

“È un effetto bellissimo tornare a San Siro e trovare un club al quale mi legano ricordi stupendi. Devo dire che ci sono stati molti cambiamenti nella squadra (che ha vinto lo scudetto, ndr), qualche superstite c’è ancora e probabilmente sono i più forti. È sempre bello tornare qua, è una grande emozione”.