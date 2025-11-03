Conte sul Var: "Richiamare un arbitro al monitor non significa che ci sia per forza un errore"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno dei partenopei in Champions League, ha parlato così sull'utilizzo del Var: "Richiamare un arbitro al monitor non significa che ci sia per forza un errore e debba sentirsi in dovere di cambiare decisione.

Il Var non deve togliersi il pensiero e dire "io comunque lo richiamo". Farlo vuol dire mettere comunque un arbitro davanti a 80mila persone sapendo che se è stto richiamato ha sbagliato. Spesso capita che la decisione giusta sia già stata presa in campo. Ma meglio non parlare di arbitri, perché appena qualcuno solleva un problema, poi lo mandiamo in confusione e succede di tutto. La situazione è molto debole, bisogna essere collaborativi ma nel giusto modo".