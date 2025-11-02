Roma, attenzione a Dybala: l'argentino (quasi) sempre a segno contro il Milan

Ci siamo! E' finalmente il matchday di Milan-Roma. I ragazzi di Allegri si preparano ad affrontare la Roma nella 10ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si terrà il 2 novembre alle 20:45 a San Siro. I rossoneri, guidati da mister Allegri, cercano di consolidare la loro posizione in classifica contro la squadra allenata da Gasperini. Entrambe le squadre sono in corsa per i vertici della classifica, rendendo questo incontro particolarmente significativo.

Dybala pericolo numero uno

Il Milan (16 - 10 gol e 6 assist) è una delle uniche due squadre contro cui Paulo Dybala ha partecipato ad almeno 15 gol in carriera dal suo arrivo in Italia tra tutte le competizioni, insieme all'Udinese (24 - 14G+10A); l'argentino è stato coinvolto in sei reti nelle ultime nove sfide ufficiali contro i rossoneri (2G+4A).