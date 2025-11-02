Roma, Ferguson salta il Milan: per l'attaccante un problema alla caviglia

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:00L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Uscito anzitempo nella sfida contro il Parma, Evan Ferguson passerà il prossimo periodo ai box. Sono arrivati nei giorni scorsi gli esiti degli esami dell'attaccante giallorosso: per lui un trauma distorsivo caviglia destra con interessamento capsulo legamentoso. Salterà sicuramente la partita di oggi contro il Milan.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA
Data: domenica 2 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it