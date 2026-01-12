Lesione al bicipite femorale per Lucumi, out 3/4 settimane: salta il Milan

Con un comunicato ufficiale, il Bologna ha reso noto che il difensore colombiano Jhon Lucumi si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro. I tempi di recupero sono stimati entro 3/4 settimane. Considerando che il Bologna affronterà il Milan nel weekend del 30 gennaio/1 febbraio, tra 18/19 giorni (data e orario ancora da definire), il 26 rossoblù dovrebbe saltare il match con i rossoneri. Di seguito il comunicato ufficiale

IL COMUNICATO - "Lukasz Skorupski si è allenato in gruppo, seduta differenziata per Federico Bernardeschi. Gli esami cui è stato sottoposto Jhon Lucumi hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di 3-4 settimane"