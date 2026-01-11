Fiorentina, Vanoli: "Meritavamo di vincere. Ho detto ai giocatori che sono orgoglioso di loro"

vedi letture

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è stato intervistato da DAZN nel post partita di Fiorentina-Milan. Le sue dichiarazioni:

Cosa ha detto ai suoi ragazzi?

“Sono contento, tra virgolette, che ci sia delusione. Hanno capito che hanno fatto una grande prestazione, siamo una squadra che fino al 90esimo non deve mai mollare. Gli ho detto che sono orgoglioso di loro. Abbiamo saputo soffrire e poi siamo usciti. Oggi abbiamo incontrato una squadra forte a livello individuale. Dobbiamo diventare un po’ più freddi sottoporta. Nonostante loro hanno avuto una grande occasione nel primo tempo noi dobbiamo migliorare con questi 1-2 interni che prendiamo. Meritavamo di vincere”.

Oggi facevate superiorità numerica sulle corsie…

“L’avevo provata lì, perché a sinistra loro uscivano con la mezzala, quindi le giocate potevano uscire da quella parte lì e Dodò è riuscito a liberarsi anche per il tiro. Quando ad una squadra a 5 gli fissi i loro quinti poi devi essere bravo a giocare dentro. Stiamo diventando squadra, guardiamo le cose positive. Gli ho detto che da questa prestazione non si può tornare indietro”.

Sul tifo del Franchi:

“Sappiamo quanto è importante giocare in casa nostra e avere i tifosi dalla nostra. Eravamo consapevoli che attraverso le prestazioni, lottando per questa maglia, ci possono aiutare. Dobbiamo solo continuare in silenzio, rimanere umili. La soluzione è continuare a giocare a calcio. Mi è piaciuta la reazione dopo il gol che volevamo andare a vincerla a tutti i costi, anche se a volte mi fanno un po’ arrabbiare perché rischi di andare anche a perderla. Dobbiamo avere un po’ più di lucidità”.