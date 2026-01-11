Fiorentina, Gosens: "Oggi avevamo in mano tre punti pesantissimi e dobbiamo imparare ad avere un po’ di furbizia in più”

Robin Gosens ha parlato a DAZN al termine di Fiorentina-Milan 1-1.

Sulla partita:

“Si può sempre dire che è un gran punto contro una squadra forte, però se vedi quanti gol abbiamo preso negli ultimi secondi di una partita… Alla fine pesa, è grave. Nel primo tempo abbiamo sofferto, Pulisic è andato 2-3 volte davanti la porta e De Gea ci ha salvato, però secondo me soprattutto nel secondo tempo abbiamo creato tanto. Anche dopo l’1-1 abbiamo avuto occasioni clamorose. Oggi avevamo in mano tre punti pesantissimi e dobbiamo imparare ad avere un po’ di furbizia in più”.

A che punto è la rimonta salvezza?

“L’ho già detto qualche giorno fa, la strada è giusta. Abbiamo trovato continuità, anche se abbiamo buttato via tre punti sia mercoledì che oggi. Però iniziano ad arrivare risultati positivi e vuol dire che la squadra è viva. Nel primo tempo abbiamo sofferto da squadra e questo mi dà grande fiducia per il futuro”.