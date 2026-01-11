Vanoli: "Ringrazio Ricci per le belle parole, ho avuto la fortuna di allenarlo e si merita questo grande palcoscenico”

vedi letture

Paolo Vanoli, allenatore della Viola, ha parlato a DAZN prima di Fiorentina-Milan. Le sue parole:

Hai sentito Ricci?

“Non è un giocatore della Fiorentina, quindi no. Lo ringrazio per le belle parole, ho avuto la fortuna di allenarlo e si merita questo grande palcoscenico”.

Da cosa è dipeso questo cambio di rotta?

“Abbiamo capito dove siamo, la situazione e come uscirne. Dobbiamo essere uniti, è un percorso lungo. Stiamo avendo un po’ più di continuità, oggi incontriamo una squadra forte, fisica, che non perde da agosto e che ha un grande allenatore. Dobbiamo continuare a guardare a noi stesso e alla nostra crescita, solo così ne possiamo uscire”.

Il cambio di modulo esalta i giocatori?

“Sicuramente Gud in quella posizione ci sta dando una grossa mano. Abbiamo aggiunto giocatori come Solomon e Brescianini che danno un cambio di marcia in più. È cambiata la mentalità. Quando sono arrivato eravamo tutti un po’ dispersi dalla situazione, abbiamo fatto tutti un passo indietro per farne tre avanti. La dimostrazione è un po’ il primo tempo con la Lazio: non abbiamo giocato bene ma siamo stati in partita e questo ci ha premiato. Dobbiamo inserire quelle furbizie per portare a casa il risultato”.