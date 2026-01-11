Fiorentina, Comuzzo: "Pareggiamo una partita che per come si era messo il secondo tempo dovevamo portare a casa i tre punti"

Pietro Comuzzo è stato intervistato da DAZN al termine di Fiorentina-Milan 1-1. Le sue parole:

Ancora altri punti persi nel finale...

“Forse pensiamo di aver già vinto la partita e proprio per quello prendiamo gol. Pareggiamo una partita che per come si era messo il secondo tempo dovevamo portare a casa i tre punti. C’è sempre da imparare ma bisogna farlo in fretta perché il campionato non è lungo”.