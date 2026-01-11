Pongracic: "Conosco Fullkrug, punta pericolosa. Contento di giocarci contro"

Marin Pongracic, difensore della Viola, è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Fiorentina-Milan. Queste le sue parole:

Il cambio tattico di Vanoli quanto vi ha migliorato?

“Sono più abituato a giocare a 4. Non cambia tanto perché poi prendi l’abitudine, è importante che la squadra si trovi bene. Ci troviamo meglio a 4 e sono contento”.

Su Fullkrug:

“Lo conosco, sono nato e cresciuto in Germania, ci ho giocato contro in Bundesliga. È una grande punta, pericolosa. Sono contento di giocare contro di lui”.