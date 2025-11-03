Gabbia: "Siamo un gruppo sano. Plauso a Tare: ha preso ottimi giocatori e perbene"

Matteo Gabbia, autore di un'altra prestazione solida difensiva e sempre più da leader della squadra, si è presentato ai microfoni di Sportitalia e TeleLombardia al termine di Milan-Roma 1-0. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Questo Milan-Roma segna l'inizio di un nuovo ciclo?

"Mah, non lo so. Dobbiamo essere lucidi: sicuramente dobbiamoa vere l'ambizione che questi punti diano slancio ma anche essere pacati che sono tre punti come possono essere quelli di sabato prossimo. Come dice il mister la cosa più importante è avere lucidità e calma di analizzare le partite, oltre che essere ogni giorno a Milanello con entusiasmo"

Leao e Maignan...

"Sono felice che alcuni compagni siano rimasti: siamo davvero un gruppo sano. Oltre che ottimi giocatori ci sono ragazzi eccezionali. E anche i nuovi, va fatto un plauso al direttore, quelli che ha preso sono ottimi giocatori e persone perbene"