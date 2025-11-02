live mn Svilar: "La parata più difficile è quella di Leao sul primo palo"

Mile Svilar, portiere giallorosso è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Roma.

Quanta delusione c'è?

"Sì, c'è delusione, potevamo concretizzare di più. Poi la prestazione è stata molto positiva, quindi bisogna guardare avanti con positività".

Tantissimi tiri oggi...

"Bello per la gente, bello per voi, anche per i portieri di essere così impegnati. Mi sono piaciuti tantissimo i ragazzi come hanno giocato. La parata più difficile è quella di Leao sul primo palo".

Siete secondi. Potete giocarvela?

"Noi non dobbiamo guardare la classifica. Poi c'è la volontà di migliorarci ogni partita e ogni allenamento. È bello stare lassù,, però siete più voi che ci dite sempre della classifica... Noi ci guardiamo meno, pensiamo più alle prestazioni che dobbiamo fare".

Cosa ti stupisce di più di Gasperini?

"L'intensità. Peccato aver perso contro Inter e Milan solo per 1-0, ma sappiamo che l'avversario ha sofferto contro una grande Roma. Sono convinto che siamo sulla strada giusta. Presto sarà inevitabile fare tanti gol e tanti punti".