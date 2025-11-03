Stramaccioni: "Per me Nkunku non è una punta, ma non vorrei smentire Tare…"

Come ha giocato Nkunku da attaccante? Andrea Stramaccioni ne parla a DAZN nel post partita di Milan-Roma 1-0, dove il francese ha fatto coppia in avanti con Leao:

“Per me Nkunku non è una punta, ma non vorrei smentire Tare… Non è il suo ruolo. È uno di quei giocatori che il Chelsea ha scelto di mandare via. È nel giro della nazionale ma non è un centravanti. Non mi è piaciuto ma non lo boccerei, ha fatto una prestazione di sacrificio in un momento di necessità”.

Nel pre partita su DAZN Igli Tare aveva parlato così dell'ex Chelsea: “Nkunku il 72% della sua carriera l’ha giocato da prima punta. È una punta un po’ particolare, lo sa fare bene, sa giocare anche spalle alla porta. Per la prima volta gioca con Leao, in allenamento hanno fatto vedere di saper combinare insieme però vediamo adesso