Allegri: "Fofana poteva fare dei gol e non li ha fatti ma comunque riempiamo l'area"
MilanNews.it
Mister Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN al termine di Milan-Roma 1-0. Queste le sue parole:
Le è piaciuta la coppia Nkunku-Leao da attaccanti?
“Per quanto riguarda Rafa ha fatto una buona partita, così come Nkunku. Se abbiamo giocatori con queste caratteristiche bisogna che in qualche modo sistemi la squadra davanti. Chris è un giocatore straordinario. È piccolino ma di testa ne ha prese molte e ha difeso bene la palla. Può solo migliorare. Ho avuto tante squadre col centravanti e tante senza il centravanti puro, l’importante è riempire l’area. Fofana poteva fare dei gol e non li ha fatti e ci arriviamo. Anche senza centravanti in qualche modo l’area la riempiremo”.
