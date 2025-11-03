Il Milan fra cinque giorni di nuovo in campo: trasferta a Parma
Tra cinque giorni il Milan sarà di nuovo in campo, in occasione dell'undicesima giornata di campionato di Serie A Enilive che precederà l'ultima sosta per le Nazionali del 2025. I rossoneri saranno ospiti al "Tardini" per sfidare il Parma che ieri ha perso 1-3 contro il Bologna e che non avrà Ordonez squalificato, oltre a dover valutare le condizioni di Circati ed Estevez usciti acciaccati dalla partita. Per i rossoneri da valutare le condizioni e i miglioramenti di Rabiot, Pulisic e Gimenez in settimana. La gara si giocherà sabato 8 novembre alle 20.45.
VENERDÌ 7
ore 20.45, Pisa-Cremonese
SABATO 8
ore 15, Como-Cagliari
ore 15, Lecce-Hellas Verona
ore 18, Juventus-Torino
ore 20.45, Parma-Milan
DOMENICA 9
ore 12.30, Atalanta-Sassuolo
ore 15, Bologna-Napoli
ore 15, Genoa-Fiorentina
ore 18, Roma-Udinese
ore 20.45, Inter-Lazio
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan