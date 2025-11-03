Il Milan fra cinque giorni di nuovo in campo: trasferta a Parma

Tra cinque giorni il Milan sarà di nuovo in campo, in occasione dell'undicesima giornata di campionato di Serie A Enilive che precederà l'ultima sosta per le Nazionali del 2025. I rossoneri saranno ospiti al "Tardini" per sfidare il Parma che ieri ha perso 1-3 contro il Bologna e che non avrà Ordonez squalificato, oltre a dover valutare le condizioni di Circati ed Estevez usciti acciaccati dalla partita. Per i rossoneri da valutare le condizioni e i miglioramenti di Rabiot, Pulisic e Gimenez in settimana. La gara si giocherà sabato 8 novembre alle 20.45.

VENERDÌ 7

ore 20.45, Pisa-Cremonese

SABATO 8

ore 15, Como-Cagliari

ore 15, Lecce-Hellas Verona

ore 18, Juventus-Torino

ore 20.45, Parma-Milan

DOMENICA 9

ore 12.30, Atalanta-Sassuolo

ore 15, Bologna-Napoli

ore 15, Genoa-Fiorentina

ore 18, Roma-Udinese

ore 20.45, Inter-Lazio