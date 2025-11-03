Il Milan vola con Leao e Maignan: rossoneri a -1 dalla vetta

vedi letture

Ieri sera l'inizio di partita del Milan non è stato affatto positivo: la Roma ha creato tanto, mentre i rossoneri, come ha dichiarato anche Max Allegri nel post-partita, hanno sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare. Poi però è arrivata la svolta che ha cambiato la gara: super accelerazione di Rafael Leao e gol di Strahinja Pavlovic. Diavolo in vantaggio e da lì è iniziato un altro match, con la squadra milanista che poi nel secondo tempo ha legittimato il successo, sprecando occasioni su occasioni, ma nel finale deve dire grazie a Mike Maignan che ha parato un rigore a Paulo Dybala.

PROVA DI CARATTERE - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge poi che con questa vittoria il Milan sale a -1 dal primo posto del Napoli che sabato ha pareggiato 0-0 contro il Como (in seconda posizione insieme ai rossoneri ci sono anche Roma e Inter). Quella di ieri è stata una prova di carattere della formazione di Allegri che, ancora priva di due titolarissimi come Adrien Rabiot e Christian Pulisic, ha sofferto prima e poi ha saputo reagire alla grande, meritando di tornare al successo dopo due pareggi consecutivi contro Pisa e Atalanta.

VITTORIA IMPORTANTE - Nel post-partita, Allegri ha commentato così la prestazione della sua squadra: "I primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio, assolutamente: abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, ci hanno dato tanta pressione e diventano noiosi. Una volta sbloccata, ci siamo sistemati in fase difensiva mettendoci in modo diverso e avendo poi davanti diverse occasioni pulite. Negli ultimi 25 minuti, abbiamo sofferto poco, a parte la punizione e il rigore. È una vittoria importante. Ora bisogna recuperare, per preparare bene sabato. Tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solo un punto, quindi bisogna preparare nel modo migliore possibile la trasferta di Parma". Max guarda già avanti e spera nel recupero sia di Pulisic che di Rabiot per la sfida contro i gialloblu.

