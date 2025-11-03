Trevisani: "Leao non può essere mai un problema, è sempre una grande soluzione"

vedi letture

Dopo la vittoria del Milan contro la Roma, Riccardo Trevisani ha rilasciato queste parole a Pressing: "Una volta che la Roma non ha concretizzato le occasioni create nella prima mezz'ora era evidente che la gara avrebbe preso un'altra piega dopo il gol. Il Milan, dopo l'1-0, ha avuto diverse chance per fare il secondo gol. Il Milan ha giocato molto bene dopo il gol e molto male prima. La Roma ha avuto una grande occasione nel finale con il rigore di Dybala per pareggiare. La differenza è stata che Pavlovic il rigore lo ha segnato, mentre l'argentino lo ha sbagliato.

Ma Leao non era un problema? E' la soluzione. Il Milan sa giocare in ripartenza e Leao negli spazi si esalta. Sul gol non mette dentro il pallone a caso, ma guarda e aspetta Pavlovic. Leao è un giocatore straordinario. Leao non può essere mai un problema, Leao è sempre una grande soluzione".

