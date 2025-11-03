Ecco il Genoa! Prima vittoria del Grifone in campionato, all'ultimo respiro

Ed ecco la prima vittoria del Genoa in campionato! Il Grifone, dopo un inizio di stagione complicatissimo che lo vedeva prima di oggi ultimo con soli tre punti frutto di tre pareggi, ha battuto il Sassuolo a Reggio Emilia per 2-1 e si è portata al terzultimo posto, sorpassando in un solo colpo sia la Fiorentina che il Verona. La vittoria è arrivata nel modo più dolce, con la rete all'ultimo minuto di recupero di Leo Ostigard che ha fatto impazzire il settore ospite. I rossoblù erano andati in vantaggio nel primo tempo con Malinovskyi ed erano stati ripresi a inizio secondo tempo da Berardi. In panchina per i liguri la coppia Criscito-Murgita, ad interim in attesa del sostituto di Vieira.

SABATO 1 NOVEMBRE

Udinese-Atalanta 1-0

Napoli-Como 0-0

Cremonese-Juventus 1-2

DOMENICA 2 NOVEMBRE

Verona-Inter 1-2

Fiorentina-Lecce 0-1

Torino-Pisa 2-2

Parma-Bologna 1-3

Milan-Roma 1-0

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE

Sassuolo-Genoa 1-2

Lazio-Cagliari 20.45