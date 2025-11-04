Mike Maignan festeggia dopo la Roma: "Lavoro di squadra"
Mike Maignan, capitano e portiere del Milan, è stato grandissimo protagonista nella vittoria rossonera sulla Roma di domenica sera a San Siro per 1-0. L'estremo difensore francese, a meno di dieci minuti dalla fine, ha parato un rigore a Dybala che avrebbe rimesso le cose in parità e indirizzato il Diavolo verso un altro pareggio.
Grazie al suo riflesso, Maignan è stato eletto migliore in campo dalla Lega di Serie A come anche dagli stessi tifosi del Milan. All'indomani della gara, il portiere ha pubblicato un post di festa sui suoi social. Questo il breve ma incisivo messaggio dell'ex Lille: "Lavoro di squadra".
