Milan, oggi si torna al lavoro: ieri a Milanello Pulisic e Rabiot

Nella giornata di ieri, day after di Milan-Roma 1-0, la squadra rossonera ha avuto la concessione di un giorno di riposo per ricaricare le pile in vista del prossimo impegno che sarà sabato 8 novembre alle 20.45 al "Tardini" contro il Parma, in occasione dell'undicesimo turno del campionato di Serie A Enilive. Nonostante questo nella giornata di ieri si sono presentati comunque al Centro Sportivo di Milanello sia Christian Pulisic che Adrien Rabiot, che sperano di recuperare almeno per la panchina.

Non è detto che l'americano e il francese riescano in questo obiettivo: di buono c'è che arriverà la sosta, l'ultima del 2025, che permetterà il recupero completo, di negativo c'è che i due non avranno possibilità di mettere troppi minuti nelle gambe con il campionato che ripartirà con il derby contro l'Inter. Dovrebbe, invece, recuperare in vista di Parma il centravanti Santiago Gimenez, uscito acciaccato da Bergamo e per questo assente contro i giallorossi domenica. Oggi la squadra torna al lavoro a Milanello e ne sapremo di più.