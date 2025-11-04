Milan: la mano di Allegri si vede anche nei big match
La mano di Allegri non si vede solo nel rendimento che il Milan sta avendo in questa stagione, ma anche in quelle partite dove l'anno scorso la formazione rossonera ha avuto qualche difficoltà, ovvero i big match.
Mettendo a confronto i primi 5 big match della scorsa stagione (Lazio, Inter, Juventus, Napoli e Atalanta), con quelli di questa stagione (Bologna, Napoli, Juventus, Atalanta, Roma), il Milan ha totalizzato 11 punti, ovvero 6 punti in più rispetto allo scorso campionato, sintomo di maturità ma soprattutto consapevolezza nei propri mezzi.
Pietro MazzaraMaignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto spreco
