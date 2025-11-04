Milan: la mano di Allegri si vede anche nei big match

Milan: la mano di Allegri si vede anche nei big matchMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:20News
di Lorenzo De Angelis

La mano di Allegri non si vede solo nel rendimento che il Milan sta avendo in questa stagione, ma anche in quelle partite dove l'anno scorso la formazione rossonera ha avuto qualche difficoltà, ovvero i big match.

Mettendo a confronto i primi 5 big match della scorsa stagione (Lazio, Inter, Juventus, Napoli e Atalanta), con quelli di questa stagione (Bologna, Napoli, Juventus, Atalanta, Roma), il Milan ha totalizzato 11 punti, ovvero 6 punti in più rispetto allo scorso campionato, sintomo di maturità ma soprattutto consapevolezza nei propri mezzi. 