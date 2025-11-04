Nota della Fiorentina: esonerato Pioli. La società lo ringrazia "per la professionalità dimostrata nel corso del lavoro"

vedi letture

La Fiorentina ha comunicato ufficialmente quanto segue: "Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa".