Multa da 8.000 euro per il Milan dal Giudice Sportivo: ecco perché
Come sempre, all'indomani della fine del turno di campionato, il Giudice Sportivo pubblica il documento con le sentenze relative alla giornata appena trascorsa, in questo caso la decima. Nel comunicato di quest'oggi viene comminata una multa di 8.000 euro al Milan. La motivazione è la seguente: "Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa due minuti e l'inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva"
Nel documento si legge anche della squalifica di Joel Ordonez, centrale del Parma che salterà la gara proprio contro i rossoneri di sabato sera alle 20.45 al "Tardini". Inoltre viene notificata la terza sanzione a Youssouf Fofana, centrocampista del Diavolo, che dunque fra due cartellini gialli incapperà nella squalifica.
