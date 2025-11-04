Lutto nel mondo rossonero, è morto Attilio Maldera

vedi letture

Lutto nel mondo rossonero, è morto Attilio Maldera. Classe 1949, fu difensore del Milan e anche allenatore delle giovanili rossonere a fine carriera: era uno dei tre fratelli della "dinastia Maldera", Luigi e soprattutto Aldo hanno giocato e vinto con la maglia rossonera.

Il club rossonero ha destinato un commosso messaggio sui suoi social per la morte di Attilio Maldera: "La gloriosa famiglia rossonera dei Maldera ha perso Attilio. Come i suoi fratelli Gino e Aldo, ha amato il Milan per tutta la sua vita. Difensore sul campo, ma anche allenatore delle squadre giovanili milaniste. Di Attilio Maldera tutto il mondo rossonero conserverà un ricordo importante e sincero".