Sacchi incorona Captain America: "Pulisic è cresciuto tantissimo"

Il leggendario ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi è stato intervistato, nell'ultimo giorno dell'anno, dalla Gazzetta dello Sport per esprimere un suo parere autorevole sulla corsa allo Scudetto che, arrivati quasi al giro di boa, rimane tiratissima e inedita per quanto visto soprattutto negli ultimi anni. Ovviamente Sacchi ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri, attualmente secondo in classifica, delle sue possibilità di successo in stagione e di alcuni giocatori chiave. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le dichiarazioni di Arrigo Sacchi sui top player delle varie pretendenti al titolo che potranno fare ancora più la differenza man mano che la stagione andrà avanti: "A fare la differenza è il gioco, non il singolo. Lautaro è sicuramente una garanzia, Pulisic è cresciuto tantissimo, Yildiz ha i colpi del campione e Soulé ha numeri non indifferenti. lo però se fossi in panchina vorrei uno come Hojlund. Visto che progressi con Conte?"

