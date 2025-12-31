Dal suo ritorno dall'infortunio, Pobega non è stato impiegato solo in una gara

Oggi alle 21:24
di Francesco Finulli

Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nelle ultime partite giocate nel suo attuale club o con la sua Nazionale:

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Altri 90 minuti in campo da titolare per il centrocampista classe 1999 nella gara che il Bologna ha pareggiato al Dall'Ara per 1-1 contro il Sassuolo, dopo essere stato in vantaggio nel primo tempo. Dal suo ritorno dall'infortunio, a fine settembre, non è stato impiegato solamente in una gara.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni
Presenze: 18
Reti: 2
Assist: 1