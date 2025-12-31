Per la seconda volta in campionato Bondo è partito dalla panchina

di Francesco Finulli

Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nelle ultime partite giocate nel suo attuale club o con la sua Nazionale:

WARREN BONDO (Cremonese)

Per la seconda volta in questo campionato, al netto di una assenza per febbre, Warren Bondo è partito in panchina: nella sconfitta interna contro il Napoli per 0-2 ha fatto il suo ingresso solamente al 77° minuto con la gara ormai compromessa. Rimane il quinto giocatore più impiegato da mister Davide Nicola.

Stato trasferimento: prestito secco
Presenze: 17
Reti: 0
Assist: 0