Ranocchia esalta Modric: "Fa un alto sport. E quanto corre..."
Tra gli ospiti presenti in studio in occasione dell'ultima puntata di Pressing, c'era anche Andrea Ranocchia, ex difensore, tra le altre, di Bari, Inter e Nazionale. In merito al rendimento del Milan di Massimiliano Allegri, l'ex giocatore italiano ha spiegato: "Per il Milan ha due supercampioni in mezzo al campo che fanno la differenza, cioè Luka Modric e Adrien Rabiot. Se manca anche solo uno di loro fa più fatica perchè incidono in tutto sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Rabiot dà fisicità, Modric corre tantissimo e fa un altro sport".
Questo il programma della 18^ giornata di Serie A:
02/01/2026 Venerdi 20.45 Cagliari-Milan DAZN/SKY
03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese DAZN
03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa DAZN
03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma DAZN
03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce DAZN
03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma DAZN/SKY
04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli DAZN
04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese DAZN
04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino DAZN/SKY
04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna DAZN
