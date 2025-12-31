Chukwueze scatenato in Coppa d'Africa: doppio assist contro l'Uganda
Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nelle ultime partite giocate nel suo attuale club o con la sua Nazionale:
SAMUEL CHUKWUEZE (Fulham)
Anche Chukwueze è impegnato in questi giorni in Coppa d'Africa con la sua Nigeria. Tre partite e tre vittorie per le SuperEagles che hanno guadagnato così l'accesso agli ottavi di finale della competizione, battendo in ordine Tanzania, Tunisia e Uganda. Titolare nella prima gara, è stato sostituito al 59°; in panchina nella seconda sfida; nella terza, ieri, ha dato il meglio di sè giocando dal primo minuto e fornendo due assist su tre gol segnati dalla sua squadra, prima di essere sostituito a inizio recupero.
Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni
Presenze: 10
Reti: 2
Assist: 4
