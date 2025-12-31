Kevin Zeroli non gioca con il Monza da oltre due mesi

Kevin Zeroli non gioca con il Monza da oltre due mesiMilanNews.it
Oggi alle 21:56News
di Francesco Finulli

Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nelle ultime partite giocate nel suo attuale club o con la sua Nazionale:

KEVIN ZEROLI (Monza)

Un altra non convocazione per il giovane talento cresciuto nel settore giovanile del Diavolo. La sua ultima presenza risale al 25 ottobre quando venne impiegato per 33 minuti contro la Reggiana. Da quel momento nove partite saltate in Serie B: le prime cinque guardate dalla panchine e le ultime tre neanche convocato dal tecnico. In mezzo c'è stata la convocazione con l'Italia U21. 

Stato trasferimento: prestito secco
Presenze: 5
Reti: 0
Assist: 0