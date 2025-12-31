Dal Milan Futuro a titolare a San Siro: questo il 2025 di Bartesaghi

vedi letture

Davide Bartesaghi è senza dubbio la miglior favola calcistica rossonera del 2025. Un ragazzo entrato nelle giovanili del Milan nel 2012, a soli 7 anni, e arrivato ad essere titolare nella prima squadra seconda in classifica. Davide, terzino inamovibile del Milan Futuro, ha iniziato a farsi notare in prima squadra in qualche spezzone di gara e soprattutto negli allenamenti con i grandi. Il suo esordio arriva il 23 settembre 2023, subentrando ad Alessandro Florenzi nella vittoria per 1-0 contro il Verona. Il 2 ottobre ha firmato il suo primo contratto da professionista fino al 2026 e poi il 21 maggio 2025 ha rinnovato con i rossoneri fino al 2030. Vediamo il 2025 di Bartesaghi in rossonero, anno in cui Davide ha trovato lo scorso 14 dicembre il primo gol in Serie A, la prima doppietta in campionato contro il Sassuolo e la conquista della titolarità sulla fascia sinistra.

I NUMERI - 26 le presenze totali del giovane rossonero con 1148 minuti giocati. 2 i gol segnati, arrivati entrambi nella stessa partita contro il Sassuolo, terminata 2-2. 1 assist fornito, 1 ammonizione presa, 7 volte è subentrato dalla panchina, soprattutto nella scorsa stagione, e 4 volte è stato sostituito.