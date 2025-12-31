Capello: "Se Max si fida di Nkunku è perché intravede qualità"

Fabio Capello, grande allenatore con un passato al Milan molto vincente, non solo da tecnico ma anche da calciatore, è stato intervistato nell'ultimo giorno dall'anno dalla Gazzetta dello Sport per esprimere un proprio parere sul campionato in corso e soprattutto sulla grande bagarre in vetta alla classifica, con proporzioni che in tempi recenti non si erano mai viste. Tra i temi toccati, ovviamente, anche quelli legati al mondo rossonero: un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Fabio Capello sui grandi attaccanti delle big che potrebbero rivelarsi decisivi alla lunga: "Lautaro è abituato ai gol pesanti, però mi sta colpendo molto pure Hojlund, che fa stare tranquillo Conte sul ritorno di Lukaku. Più indietro gli attaccanti di Milan, Juventus e Roma. Ferguson della Roma sta finalmente dando segnali importanti. Mi è piaciuta molto la mossa di Allegri con Nkunku per il rigore di Milan-Verona: vediamo se rimarrà e avrà continuità. Se Max si fida di lui è perché intravede qualità. Openda e David mi sembrano invece un po' troppo timidi, sono convinto che per Spalletti sarà cruciale il ritorno dall'infortunio di Vlahovic. Lukaku merita un capitolo a parte, è sì una garanzia ma ora c'è anche Hojlund"