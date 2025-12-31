Pazzini: "Allegri sa come si sta in alto. Pulisic sta segnando come un vero 9"

Giampaolo Pazzini, ex attaccante rossonero, intervenuto durante l'ultima puntata di Pressing, ha dichiarato sul Milan di Max Allegri: "Forse il Milan è sottovalutato per lo scudetto, ma va detto che la sua rosa ha meno qualità rispetto a quelle di Napoli e Inter. Da qui in poi avrà una sola partita alla settimana, quindi potrebbe sfruttare questa cosa come aveva fatto il Milan di Pioli. A me piace molto questo Milan, mi piace soprattutto il centrocampo.

Allegri è forte e sa come si sta in alto. Ha una difesa solida, c'è invece qualche dubbio in avanti dove hanno trovato un super Pulisic che segna come un vero nove anche se non è un nove. Dopo una stagione negativa come quella dell'anno scorso, i risultati positivi di questa prima parte di stagione hanno riportato entusiasmo al Milan. Ora c'è grande unione in tutto l'ambiente rossonero, anche con i tifosi".