Jimenez, due gare in tre giorni in Premier: una da ala e una da terzino
di Francesco Finulli

Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nelle ultime partite giocate nel suo attuale club o con la sua Nazionale:

ALEJANDRO JIMENEZ (Bournemouth)

Due partite in pochi giorni per lo spagnolo, sceso in campo da titolare e per tutti i 90 minuti in entrambe le gare disputate. Il 27 dicembre una sconfitta pesante per 4-1 contro il Brentford in cui Jimenez è stato impiegato come esterno alto di un 4-2-3-1; ieri invece il pareggio esterno 2-2 contro il Chelsea, giocando nel suo ruolo abituale di terzino.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni dopo 18 presenze da titolare in Premier
Presenze: 15
Reti: 0
Assist: 0