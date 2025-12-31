Vocalelli: "Minacciosamente, il Milan per ora si limita a studiare, forse divertito e comunque interessato, la polemica a distanza tra Inter e Napoli"

Alessandro Vocalelli, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla lotta Scudetto in Serie A: "Il 2025 ci saluta con le più classiche delle polemiche. Una è quella sugli arbitri, che si è infiammata nell’ultima settimana, facendo registrare un coro di scontenti. E verrebbe da chiedersi, una battuta naturalmente, dove sono finiti tutti questi punti che si sono persi per strada e che qualcuno dovrà pur aver raccolto. La seconda è quella ancora più tradizionale - d’altronde le Feste servono anche a questo - sul ruolo di favoriti. Se lo sono rimpallati Napoli e Inter, con Conte che si è sfilato dall’obbligo di sentirsi in pole position - parlando di strutture e seconde squadre - e Marotta che gli ha ricordato i massicci investimenti estivi. Insomma, anche se è un po’ presto, come due velocisti si sono cominciati a studiare, alzandosi sui pedali e aspettando la mossa dell’altro.

Anche perché stiamo parlando delle due squadre che l’anno scorso si sono piazzate prima e seconda. Solo che dal gruppone, praticamente dall’ottavo posto in cui si era piazzato nello scorso campionato, è risalito minacciosamente il Milan, che per ora si limita a studiare, forse divertito e comunque interessato, la polemica a distanza. Un po’ quello che successe nel Mondiale di ciclismo del ’72, con Bitossi capace di staccare anche Merckx all’ultimo chilometro, per poi essere infilato proprio sul traguardo da Marino Basso. Perché le responsabilità e la stanchezza finirono per giocare un ruolo determinante".