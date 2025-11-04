Pasotto: "Allegri, anche se pubblicamente si schermisce, un ruolo ce l'ha avuto eccome nella permanenza di Maignan"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Mike Maignan: "Nel dopogara con la Roma, Massimiliano Allegri si è chiamato fuori: "Come ho convinto Maignan a rimanere? Non sono stato assolutamente io. Merito di Claudio Filippi, uno dei migliori preparatori che c'è in giro. E poi la società, che lo voleva tenere fortemente". Le bugie bianche, in quanto tali, non fanno male. Ma, per ciò che si era capito lungo l'estate, il futuro a breve termine di Mike si era sviluppato con modalità abbastanza diverse. Il francese a un certo punto era diventato promesso sposo del Chelsea, a cui - questo va sottolineato - aveva anche detto sì.

L'affare non si era concretizzato soltanto perché i due club non avevano trovato l'accordo economico: a un anno dalla scadenza di contratto, la cifra che chiedeva il Diavolo era stata ritenuta eccessiva dai Blues. E quindi - occorre sottolineare anche questo - se quell'intesa fosse stata raggiunta, a quest'ora Mike sarebbe fra i pali di Stamford Bridge. Una volta sfumato l'affare col Chelsea e col passare delle settimane, a quel punto sì che il club rossonero ha giustamente ritenuto prioritario blindare il suo portiere. E Allegri, anche se pubblicamente si schermisce, un ruolo ce l'ha avuto eccome. Come dargli torto, peraltro: in un Milan che necessitava di essere ricostruito dalle fondamenta, Maignan era una delle figure chiave. Un leader riconosciuto e riconoscibile in partita, in allenamento e nello spogliatoio".