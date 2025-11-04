Licari: "Tanti i segnali positivi che caricano l’ambiente Milan, ma meglio non dimenticare che Inter e Napoli sono superiori a tutte"

Fabio Licari, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su un aspetto negativo del Milan in campionato: "Tanti i segnali positivi che caricano l’ambiente, ma meglio non dimenticare che Inter e Napoli sono superiori a tutte le altre pretendenti. Hanno esperienza ad alto livello, panchine più lunghe, soluzioni tecniche e tattiche sconosciute, e sono state costruite per il grande obiettivo. Il Milan, con la Roma, è l’outsider più interessante: il successo nello scontro diretto ne ha esaltato le ambizioni. Ma rispetto a Conte e Chivu, oggi almeno, Allegri ha qualcosa in meno. Cominciando dall’attacco.

Quanto manca il 9? La potenza dei quattro 9 nerazzurri (Lautaro, Thuram, Esposito e Bonny) ga- rantisce a Chivu gol anche con il turnover. Il Napoli ha qualche problema fisico, però Hojlund (a volte dirompente), Lucca (di- scontinuo) e Lukaku (quando tornerà) rassicurano Conte. Inve- ce Allegri non riesce a venire a capo dell’enigma Gimenez, devastante nel Feyenoord ma as- sente in rossonero, e non fa scattare il clic di Nkunku, non un fenomeno ma letale in zona gol nel Lipsia. Zero gol in due. Per fortuna c’è Pulisic, ma non basta. Forse, in questo 3-5-2 senza 9 vero, Allegri potrebbe anche provare la coppia Loftus-Leao".