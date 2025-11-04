Guidi: "Milan squadra che non fallisce gli scontri diretti"
Marco Guidi, giornalista ospite fisso del podcast La Tripletta promosso da La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nell'ultima puntata e tra i temi toccati ha parlato anche del Milan, alla luce delle vittoria contro la Roma che ha portato i rossoneri nuovamente a ridosso del primo posto in classifica, ora distante un solo punto. Di seguito le parole di Guidi.
Così Marco Guidi sul momento attuale del Milan: "Però il Milan negli scontri diretti ha vinto con la Roma, vinto con il Napoli, pareggiato a Torino dove ha avuto il rimpianto di non aver vinto… È una squadra che non fallisce gli scontri diretti: se tu vai a vedere le altre, c’è l’Inter che ha perso con Juve e Napoli, la Roma ha perso con Inter e Milan, il Napoli ha perso col Milan. Forse i rossoneri in quelle partite lì dà un po’ più di certezze".
