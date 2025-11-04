Bucchioni: "Leao, ancora Leao. Fortissimamente Leao"

Splendida vittoria del Milan, che batte di misura la Roma e rimane nelle zona altissime della classifica. Rafa Leao è stato l'uomo in più dei rossoneri, con il portoghese sempre più in fiducia. Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, lo ha elogiato così: "Leao, ancora Leao, fortissimamente Leao.

E’ il portoghese che strappa e spacca la difesa della Roma, il contropiede del Milan si esalta con le sgroppate di un giocatore discusso e discutibile, ma che in serate come quella di ieri è “come cervo che esce di foresta”, avrebbe detto Boskov".