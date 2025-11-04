Femminile, Mondiale 2027: sorteggiato il gruppo di qualificazione dell'Italia

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Saranno Svezia, Danimarca e Serbia le avversarie della nazionale italiana di calcio femminile nelle qualificazioni alla decima edizione del Mondiale, in programma in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027. Il sorteggio effettuato oggi a Nyon, alla presenza del tecnico Andrea Soncin, ha tracciato il percorso delle azzurre verso la fase finale del torneo iridato, alla quale parteciperanno le vincitrici dei quattro gironi della Lega A, oltre alle sette Nazionali che otterranno il pass tramite il doppio spareggio in programma a fine 2026 (un ulteriore posto verrà messo in palio negli spareggi interconfederali).

"C'è adrenalina, grande energia e tanta voglia di iniziare il nostro cammino verso il Brasile - le parole di Soncin - Svezia e Danimarca sono molto forti e le conosciamo bene, la Serbia invece è una squadra che non abbiamo ancora affrontato, ma hanno valori e giocatrici importanti. Sarà un girone tosto". L'Italia punta a chiudere il girone al primo posto, come già avvenuto nelle qualificazioni a EURO 2025, in cui riuscì al fotofinish a precedere Olanda e Norvegia. Anche se l'urna ha evitato l'incrocio con la Spagna detentrice del titolo e con l'Inghilterra campione d'Europa, le Azzurre sono comunque attese da un percorso a ostacoli in cui dovranno vedersela con le due selezioni scandinave, affrontate pochi mesi fa nel girone della seconda edizione della Nations League, e con quella serba, 35ª nel Ranking FIFA e pronta a fare il debutto nella Lega A della competizione. (ANSA).