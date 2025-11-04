Champions League, concluse le gare di stasera: tutti i risultati

di Federico Calabrese

Si è conclusa la giornata odierna del quarto turno della fase campionato di Champions League. Ecco tutti i risultati.

CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI DELLA SERATA

Napoli-Eintracht Francoforte 0-0

Slavia Praga-Arsenal 0-3

Atletico Madrid-Union Saint Gilloise 3-1

Bodo Glimt-Monaco 0-1

Juventus-Sporting Lisbona 1-1

Liverpool-Real Madrid 1-0

Olympiacos-PSV 1-1

PSG-Bayern Monaco 1-2

Tottenham-Copenaghen 4-0